50-летнего жителя Вологодской области осудили за серию половых преступлений против детей

20.05.2020 [Происшествия]

В Вологодской области суд огласил приговор 50-летнему жителю одного из районов, признанному виновным в насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании, совершённых в отношении двух несовершеннолетних девочек.

«Следствием и судом установлено, что в 2016-2019 годах обвиняемый совершил ряд преступлений против половой неприкосновенности двух 12-летних девочек. При этом, как показала экспертиза, в момент совершения инкриминируемых ему деяний каким-либо психическим расстройством или иным болезненным состоянием психики он не страдал», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области. 

В ходе следствия обвиняемый не признал своей вины в совершении преступлений. Приговором суда ему назначено наказание в виде 16 лет колонии строгого режима.

Тэги: дети, преступления

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