Закупку эндоскопического оборудования в Тарногскую ЦРБ могут отменить из-за урезанного финансирования

Тарногскую ЦРБ вынуждают отменить закупку эндоскопического оборудования из-за урезания финансирования. Пост об этом появился в группе «Тарногская Новостная Лента».

— В начале года с департаментом здравоохранения области согласовано выделение средств на приобретение эндоскопического оборудования в размере 4,5 млн. руб. Запланировано было купить гастроскоп (для исследования желудка) и колоноскоп (для исследования толстого кишечника). Оба аппарата крайне необходимы в первую очередь для диагностики онкологии на ранних стадиях. Гастроскоп, который в наличии -еле живой (2006 г выпуска), еще удивительно долго держится. А колоноскопа в Тарноге никогда вообще не было. Люди ездят на колоноскопию в Вологду, в основном платно, — говорится в сообщении.

Эта информация подтверждается данными с сайта госзакупок. В конце апреля 2020 года ЦРБ объявила аукцион по поиску подрядчика на поставку системы эндоскопической визуализации, ввод системы в эксплуатацию, а также обучение медперсонала работе с оборудованием. На аукцион поступила одна заявка — от ООО «Мурман-медтехника», с этой фирмой, по результатам рассмотрения заявок 12 мая и приняли решение заключить договор. Сейчас на госзакупках висит сообщение, что контракт "на подписании заказчиком".

Скриншот с сайта госзакупок. Обратите внимание на стоимость контракта.

— И вот, когда уже все почти куплено (а до покупки минимум 2 месяца занимают закупочные процедуры), с нашей ЦРБ департамент снимает 1 млн. руб. от обещанной суммы и заставляет расторгать контракт на поставку этого оборудования, — сообщает «Тарногская Новостная Лента».

Кроме того, в посте говорится, что больница также лишилась денег на проведение ремонтов и покупку другого оборудования.

18 мая NewsVo обратился за комментарием по этому поводу в пресс-службу департамента здравоохранения области, но на момент выхода новости ответа так и не получил. Тем не менее, комментарий департамента появился под записью в тарногской группе.

— Финансовые средства в размере 3,5 миллионов рублей предусмотрены для покупки больницей в 2020 году эндоскопической стойки. Перераспределен только миллион рублей на проведение мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, — сообщил департамент здравоохранения Вологодской области.

В Тарноге просят областных властей не экономить на здравоохранении. Там не уверены, что за выделенную сумму можно будет купить необходимое оборудование.