Череповчанина, который из ревности избил приятеля табуретом, приговорили к 4,5 годам колонии

19.05.2020 [Происшествия]

В Череповце суд огласил приговор 28-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого. 

«Следствием и судом установлено, что в ночь на 1 декабря 2019 в квартире дома на улице Парковая г. Череповец обвиняемый поссорился с 39-летним приятелем, в измене с которым он заподозрил свою подругу. В ходе конфликта обвиняемый подошел к лежащему на диване потерпевшему и нанес ему несколько (не менее четырех) ударов кулаками и ногой по голове, после чего, вооружившись находившимся в квартире деревянным табуретом, нанес им несколько ударов по голове пострадавшего, причинив открытую черепно-мозговую травму с многочисленными переломами», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Подруга обвиняемого вызвала скорую. Прибывшие на вызов медики забрали пострадавшего в больницу. Позже выяснилось, что из-за полученных травм у него развилось психическое расстройство. 

Обвиняемый был задержан и в период следствия находился под стражей. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4,5 лет колонии строгого режима.

Тэги: избиение, колония, жестокость

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