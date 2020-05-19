Вологодский депутат Виктор Леухин предложил упразднить фонд ОМС

19.05.2020 [Общество]
Вологодский депутат Виктор Леухин предложил упразднить фонд ОМС

В конце нынешнего апреля областные депутаты   увеличили более чем на миллиард рублей бюджет территориального фонда ОМС. Причем половина от этой суммы предназначена для окончательных расчётов с медучреждениями за прошлый год. Что будет в недалеком будущем – пока неясно. Своими мыслями на эту тему делится руководитель фракции «Справедливая  Россия» в ЗСО Виктор Леухин.   

После выхода майских указов президента зарплаты медицинским работникам  подняли, а деньги дать забыли. При этом все затраты повесили на фонд ОМС. И если прежде доля зарплат в структуре фонда ОМС медицинскому персоналу в среднем не превышала 50-ти  процентов, то нынче этот показатель достиг отметки в 90 процентов. Образовавшийся перекос в отраслевом финансировании привел к цепной реакции: коммунальные услуги,  медикаменты, закупка оборудования  стали финансироваться по остаточному принципу.

Факты говорят сами за себя.  По причине недостатка финансирования за последние восемь лет в регионе закрылось более 50 ФАПов, оптимизировано 2 тысячи койко-мест. Сегодня  негативную лепту вносит ситуация с коронавирусом, на борьбу с которым отвлекаются отраслевые средства, не считая в перспективе сокращения социальных налогов. Словом, перспектива прослеживается туманная.

Я уверен в том, что  исправить ситуацию в медицине следует с  упразднения посреднических структур -  фонд ОМС вместе со страховыми компаниями.  А саму отрасль перевести  на прямое государственное  финансирование. При этом на медицину необходимо закладывать больше средств, чем прежде.  Тогда и порядка в медицине будет больше.

Материал опубликован в рамках договора с Законодательным собранием Вологодской области 

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