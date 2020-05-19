Вологодский депутат Виктор Леухин предложил упразднить фонд ОМС

В конце нынешнего апреля областные депутаты увеличили более чем на миллиард рублей бюджет территориального фонда ОМС. Причем половина от этой суммы предназначена для окончательных расчётов с медучреждениями за прошлый год. Что будет в недалеком будущем – пока неясно. Своими мыслями на эту тему делится руководитель фракции «Справедливая Россия» в ЗСО Виктор Леухин.

После выхода майских указов президента зарплаты медицинским работникам подняли, а деньги дать забыли. При этом все затраты повесили на фонд ОМС. И если прежде доля зарплат в структуре фонда ОМС медицинскому персоналу в среднем не превышала 50-ти процентов, то нынче этот показатель достиг отметки в 90 процентов. Образовавшийся перекос в отраслевом финансировании привел к цепной реакции: коммунальные услуги, медикаменты, закупка оборудования стали финансироваться по остаточному принципу.

Факты говорят сами за себя. По причине недостатка финансирования за последние восемь лет в регионе закрылось более 50 ФАПов, оптимизировано 2 тысячи койко-мест. Сегодня негативную лепту вносит ситуация с коронавирусом, на борьбу с которым отвлекаются отраслевые средства, не считая в перспективе сокращения социальных налогов. Словом, перспектива прослеживается туманная.

Я уверен в том, что исправить ситуацию в медицине следует с упразднения посреднических структур - фонд ОМС вместе со страховыми компаниями. А саму отрасль перевести на прямое государственное финансирование. При этом на медицину необходимо закладывать больше средств, чем прежде. Тогда и порядка в медицине будет больше.