В Тотемском районе пенсионер подозревается в убийстве зятя

19.05.2020 [Происшествия]

В Тотемском районе следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 49-летнего местного жителя. Сообщение об обнаружении тела погибшего с колото-резаным ранением в области головы поступило правоохранителям около 23 часов 17 мая.

«На месте происшествия следователи выяснили, что его окровавленное тело на полу в кухне обнаружила супруга около 22 часов 45 минут, придя с работы домой. При этом ее отчим 1953 г.р. в состоянии алкогольного опьянения спал рядом, сидя за столом», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

По подозрению в причастности к совершению преступления был задержан 66-летний тесть погибшего. На его одежде были обнаружены следы, похожие на кровь. По версии следствия, вечером 17 мая между погибшим и его тестем, находившимся в состоянии опьянения, произошла ссора. В ходе конфликта пенсионер несколько раз ножом ударил зятя в область головы и шеи. Потерпевший скончался на месте происшествия.

«Сам задержанный в ходе допроса признался, что они с зятем устроили на двоих застолье и из-за состояния опьянения он помнит не все события вечера, но вину свою не признал, отказываясь допускать, что собственноручно причинил ножевые ранения члену семьи, с которым, как утверждает, поддерживал хорошие отношения» - пресс-служба областного СУ СК РФ. 

Следствию предстоит установить все обстоятельства происшествия, а также мотив преступления. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги: убийство

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