Вологжан вводят в заблуждение информацией о замене обычных электросчетчиков на интеллектуальные за их счет

Жителям Вологды предлагают за свой счет установить интеллектуальные электросчетчики с функцией автоматической передачи показаний. При этом, как объяснили в "Северной сбытовой компании", замена приборов учета действительно будет производиться, но за счет энергетиков, а не жильцов.

В редакцию NewsVo обратились вологжане, которые рассказали, что 18 мая по квартирам дома в центральной части города ходила женщина, которая представлялась сотрудником организации, снимающей данные электросчетчиков. Она-то и сообщила жильцам, что в июньских квитанциях за свет их ждёт подробное разъяснение по поводу новой системы учета энергии. По словам этой женщины, всем горожанам нужно будет устанавливать интеллектуальные электросчетчики, которые будут сами отправлять данные о расходе. Никаких денег от жильцов эта женщина не требовала, оборудование не продавала, но предупредила, что за новый счетчик льготникам придется заплатить 5 тысяч рублей, а всем остальным счетчики обойдутся дороже 6 тысяч рублей.

За комментарием по поводу этой ситуации NewsVo обратился в "Северную сбытовую компанию".

- В связи с эпидемиологической обстановкой и введенным на территории региона режимом самоизоляции сотрудники Северной сбытовой компании не совершают никаких визитов по квартирам жильцов. Могут сниматься контрольные показания электросчётчиков, но только на лестничных площадках, - сообщила NewsVo Елена Губина, начальник службы корпоративных коммуникаций ООО «ССК». - Если кто-то пытается под любым предлогом попасть в квартиру, представляясь сотрудником поставщика электроэнергии, лучше позвонить по телефону контакт-центра 8-8172-23-15-15 или телефону, указанному в квитанции, и уточнить информацию. Не нужно сразу соглашаться на всё, что предлагают, и платить деньги. Уточнить информацию также можно, отправив сообщение через личный кабинет, сайт и группу в соцсети.

Сотрудники Северной сбытовой компании просят вологжан быть бдительными, предупредить родственников и знакомых, что сотрудники ССК в период карантина не посещают клиентов и никогда не занимаются сбором никаких платежей с граждан на дому.

Интеллектуальные счетчики действительно будут устанавливаться, но их установкой будут заниматься сами энергетики, жильцам за них платить не придётся. С 1 июля 2020 года такие счётчики в обязательном порядке будут устанавливаться в новых домах, а постепенно заменяться и в старом жилом фонде. Пока правительством определён срок – до 1 января 2022 года.

Также, в связи с эпидемией коронавируса, временно приостановлена поверка приборов учёта коммунальных ресурсов. Показания электросчётчиков, у которых срок поверки истек с апреля 2020 года, принимаются для расчётов.

Северная сбытовая компания напоминает, что если счётчик находится внутри квартиры, то лучше до 25 мая передать показания. Это можно сделать несколькими способами, например, через личный кабинет, на сайте, в группе в социальной сети, СМС-сообщением на номер +7-931-379-4-379 (лицевой счет-пробел-показание. ПРИМЕР: 1234567890 345), по электронной почте client@sevesk.ru (лицевой счет – пробел — номер квартиры (если есть) – пробел – показание; ПРИМЕР: 1234567890 55 1234), или по телефону, указанному в квитанции, в том числе круглосуточно через голосового помощника.

