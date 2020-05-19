Череповчанин продал технику и мебель из арендованной им квартиры

19.05.2020 [Общество]

В Череповце суд огласил приговор местному жителю, признанному виновным в присвоении вверенному ему имущества.

«Суд установил, что с 15 декабря до 31 декабря 2019 года подсудимый из квартиры на ул. Партизана Окинина в Череповце, которую он арендовал у Ш., вынес стиральную машину, холодильник, микроволновую печь, электрический чайник, музыкальный центр с двумя колонками, два телевизора и пылесос, которые на автомобиле «Газель» отвез и продал в комиссионный магазин. Затем подсудимый вернулся в квартиру, где также продал неустановленному лицу тумбу для обуви и раковину с тумбой и навесным зеркальным шкафом.», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Общая сумма материального ущерба, причинённая владельцу квартиры, составила 30 700 рублей. В судебном заседании обвиняемый полностью признал вину. Часть присвоенного имущества мужчина вернул потерпевшему. Дело слушалось в особом порядке.

При вынесении приговора суд принял во внимание то, что череповчанин ранее привлекался к ответственности за совершение аналогичных преступлений и совершил очередное преступление спустя 2 месяца после освобождения из мест лишения свободы. С учётом этих обстоятельств, обвиняемого приговорили к 1 году колонии строгого режима. С него также взыскано 28 200 рублей в пользу потерпевшего. За владельцем квартиры также признано право на взыскание с осуждённого задолженностей по договору аренды и коммунальным платежам через суд.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: кража

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