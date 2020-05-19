Житель Кичменгско-Городецкого района предстанет перед судом за жестокое убийство пенсионера

19.05.2020 [Происшествия]

В Кичменгско-Городецком районе завершилось следствие по делу об убийстве пенсионера, тело которого нашли за рулем сгоревшего УАЗа. В совершении преступления подозревается 34-летний местный житель. 

По версии следствия, инцидент произошел днем 16 июня 2019 года на дороге между деревнями Шестаково и Подволочье. 33-летний водитель «Ауди» согласился отбускировать сломавшийся на трассе УАЗ. В процессе буксировки произошло столкновение автомобилей, из-за чего водитель иномарки напал на пенсионера, управлявшего отечественным авто.

-  Он избил второго водителя, затем усадил в салон его же автомобиля, облил бензином из имевшейся канистры и поджег. В результате пострадавший погиб, а обвиняемый скрылся. - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователям и полицейским удалось в кратчайшие сроки вычислить предполагаемого убийцу и задержать его. Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

 Прокурором по делу утверждено обвинительное заключение, все материалы готовятся к передаче в суд.

Как ранее сообщал Newsvo, тело 68-летнего пенсионера за рулем горящего УАЗа обнаружили прибывшие на место по вызову пожарные.

Тэги: убийство, жестокость

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