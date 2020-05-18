Деятели культуры и искусства просят освободить краеведа Юрия Дмитриева из-за обнаруженного в петрозаводском СИЗО коронавируса

Более сотни человек, среди которых известные кинематографисты, журналисты, музыканты и ученые, поставили подписи под открытым письмом к председателю Верховного суда Карелии с просьбой освободить карельского краеведа и исследователя репрессий Юрий Дмитриева, которого обвиняют в педофилии. «Новая газета» 6 мая опубликовала текст письма с именами подписавшихся.

По информации составителей обращения, два месяца назад Дмитриев перенес тяжелое респираторное заболевание, поэтому у 64-летнего исследователя репрессий, в случае заражения коронавирусом, организм может не выдержать.

— Дмитриев возвратил тысячам людей память об их убитых отцах и дедах — и сейчас все они с волнением следят за его судьбой. Мы уверены, что обвинения, выдвинутые против Юрия Дмитриева, несправедливы и должны быть сняты в ходе судебного разбирательства. Но пусть он дождется решения суда в безопасности, — написали авторы обращения.

Открытое письмо подписали музыканты Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Юлий Ким; актеры Олег Басилашвили, Лия Ахеджакова, Елена Корнева, Вениамин Смехов; журналисты Владимир Познер, Катерина Гордеева; ученые, переводчики и преподаватели, сообщает портал 7x7.

Карельский краевед и один из открывателей места массового захоронения жертв политических репрессий в Сандармохе и Красном Бору Юрий Дмитриев был задержан в 2016 году по подозрению в изготовлении детской порнографии из-за снимков обнаженной приемной дочери. Сам краевед утверждал, что эти кадры были нужны для дневника здоровья, а независимые эксперты в суде заявили, что не считают снимок порнографическим. В апреле 2018 года Петрозаводский горсуд оправдал Дмитриева по статье об изготовлении порнографии, но через два месяца это решение было отменено, а против исследователя возбудили еще одно дело — о насильственных действиях сексуального характера. Сторонники невиновности Дмитриева считают, что исследователя преследуют из-за его работы с последствиями Большого Террора 1937–1938 годов.