Спектакль «Метель» в постановке вологодского ТЮЗа покажут онлайн 19 и 20 мая

18.05.2020 [Культура]

Спектакль «Метель» (14+) в постановке Вологодского театра для детей и молодежи можно будет посмотреть в записи 19 и 20 мая на сайте cultinfo.ru. Это постановка режиссера Ирины Зубжицкой по пьесе Василия Сигарева по мотивам повести Александра Сергеевича Пушкина «Метель».

- Семнадцатилетняя дочь богатого помещика Марья Гавриловна, воспитанная на французских романах, влюблена в бедного поручика Владимира Николаевича, - рассказывается о спектакле на странице театра. - Она мечтает выйти за него замуж. Но родители девушки не дают своего согласия на брак. Марья Гавриловна решается на уговоры Владимира бежать из дома и тайно обвенчаться в деревенской церкви. В ночь венчания начинается сильная метель, из-за которой Владимир сбивается с пути и вместо него Марью Гавриловну по ошибке венчают с другим… 

Видео будет доступно для просмотра с 11.00 19 мая и 20 мая в течение дня на сайте cultinfo.ru.

Спектакль «Метель». Фото: https://vk.com/club2757786

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