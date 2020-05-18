Онлайн-экскурсия по зданию старинной гостиницы «Золотой якорь» в Вологде пройдёт 18 мая

18.05.2020 [Культура]

Краеведческую экскурсию проведёт по зданию старинной гостиницы «Золотой якорь» экскурсовод Екатерина Хоботова в режиме онлайн. Трансляция мероприятия начнется 18 мая в 18.00 на странице Вологодской областной научной библиотеки им.Бабушкина в социальной сети.

- Нас до сих пор завораживает этот гигант, в котором около трехсот окон, - рассказывают в анонсе мероприятия его организаторы. - В прямом эфире мы отправимся в мысленное путешествие по его истории и легендам. Почитаем вам старые и вновь появившиеся объявления. Посмеемся, поудивляемся, поотгадываем и разрушим пару легенд. 

Из лекции вы также узнаете про быт постояльцев, туристические агентства прошлого и про знаменитостей, ходивших по лестнице здания «Золотой якорь».

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