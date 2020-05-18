Двух подростков осудили условно за серию дачных краж в Череповце

В Череповце суд огласил приговор двум подросткам 14 и 15 лет, признанных виновными в совершении трёх дачных краж. Как установлено судом, обвиняемые гостили в одном из садоводческих товариществ города в июне 2019 года.

«Ночью они решили совершить кражи. Используя молоток и топор, подростки проникли в соседние три дачных дома, откуда вынесли различные вещи. Тем самым, причинили ущерб на общую сумму 7,8 тыс. рублей. Часть похищенного обвиняемые выбросили, другую – сбыли, а вырученные деньги истратили на личные нужды», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Приговором суда обвиняемым назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно каждому.