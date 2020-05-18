В Череповце ВАЗ врезался в автобус

В Череповце утром 18 мая водитель ВАЗа врезался в автобус, а потом столкнулся с другой легковой машиной. ДТП произошло около 6 часов утра на улице Мира у дома №30.

По данным городского отдела ГИБДД, 39-летний водитель ВАЗ-2111 при перестроении выехал на встречку и столкнулся с автобусом, двигавшимся по маршруту №27 без пассажиров. После этого ВАЗ откинуло на двигавшийся в попутном направлении ВАЗ-2114. В результате аварии водитель ВАЗ-2111 получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в областную больницу №2.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.