В Череповце начали производить защитные экраны для медиков

В региональном научно-техническом центре Череповецкого госуниверситета начали выпускать специальные экраны, которые можно использовать для защиты лица и слизистых.

- Такие экраны обладают конструктивными преимуществами: быстро надеваются и снимаются, не затрудняют дыхание. Они очень легкие (что важно при постоянной носке!), а самое главное – они многоразовые. Экраны безопасны, ведь в конструкции не используются клей, скотч, поролон и другие вредные для контакта с кожей материалы. Для специалиста любой сферы, будь то строитель или газонокосильщик, необходимо, чтобы средства индивидуальной защиты были удобными. Экраны, выпускаемые в РНТЦ, удерживают форму и сохраняют достаточное расстояние от органов дыхания, чтобы не запотевать, - сообщается на сайте вуза.

Партию из 90 защитных экранов РНТЦ безвозмездно передал Вологодской областной клинической больнице № 2. Медики отмечают удобство использования изделий: они обеспечивают максимальную площадь защиты, не запотевают во время носки. Кроме того, экраны легко подвергаются дезинфекции и сразу после обработки специальными средствами могут использоваться вновь.