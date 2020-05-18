Череповчанин украл 200 литров топлива, чтобы вернуть долг

18.05.2020 [Происшествия]

В Череповце полицейские раскрыли кражу 200 литров дизельного топлива. В совершении преступления подозревается 32-летний мужчина.

В дежурную часть полиции с заявлением обратился представитель одной из организаций и рассказал, что их новый работник, отработав два дня, не вышел на смену. Вместе с мужчиной пропала топливная карта организации, которая была выдана для служебных целей. 

— В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что мужчина заправил 200 литров дизельного топлива на одной из заправок в Северном районе города. 32-летнего ранее несудимого череповчанина задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полицейским мужчина признался, что попросил своего знакомого найти посредника, который купит у него дизель по низкой цене. Таким образом он пытался решить свои финансовые проблемы — вернуть другу долг. В этот же день злоумышленник связался с покупателем и они договорились встретиться на заправке. Мужчина сбыл похищенное топливо за 7,5 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». 

Тэги: кража, топливо

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