Спектакль «Утиная охота» в постановке Вологодского ТЮЗа можно посмотреть онлайн 16 и 17 мая

16.05.2020 [Культура]

Спектакль «Утиная охота» (16+) можно посмотреть в сети интернет 16 и 17 мая. Это постановка по пьесе Александра Вампилова. Премьера спектакля состоялась 17 марта 2017 года.

- Однажды Александр Вампилов услышал рассказ о жестокой шутке – двое коллег купили третьему в ответ на его розыгрыш похоронный венок с надписью на ленте: «Дорогому товарищу, сгоревшему на работе». Странный подарок был отправлен их живому другу, но ожидаемого смеха не последовало… Эта невесёлая история стала главным событием пьесы «Утиная охота», - рассказывается о постановке на сайте театра. - Начинается спектакль… Открывается занавес… Звучит печальная музыка… Человек в чёрном выкатывает, стол, похожий на гроб… На нём кто-то лежит… Живой?.. Вокруг него собирается странная процессия… Все в чёрном, говорят о ком-то в прошедшем времени… Телефонный звонок… Лежащий на столе человек просыпается и, стряхивая кошмарный сон, начинает говорить по телефону о дождливой погоде… А потом ему приносят тот самый похоронный венок… И на протяжении всего спектакля герой пытается это понять, ответить на извечный вопрос – зачем живёт человек и как сберечь живую душу в окружении мелких, жестоких и бездарных людей…

Видеозапись спектакля доступна на сайте cultinfo.ru с 11.00 16 мая и 17 мая в течение дня.

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде опубликовали карту города с очагами коронавируса
12 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
37 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
426 человек оказались на карантине в городской больнице №1 Вологды
Вологжанин решил оспорить в суде постановление правительства области о режиме самоизоляции
16 из 23 новых заболевших COVID-19 в Вологде — из очага в городской больнице
Власти Вологды пытаются через суд получить право на проезд стройтехники к скверу на улице Ярославской
Вологодский губернатор ответил на пост Дональда Трампа о победе во Второй Мировой войне
В Вологде подорожает проезд в общественном транспорте
Четыре отделения городской больницы Вологды закрыли на карантин из-за пациентов с COVID-19
15.05.2020 [Общество]

426 человек оказались на карантине в городской больнице №1 Вологды

6106
4
14.05.2020 [Общество]

В Усть-Кубинском районе ввели режим ЧС из-за паводка

2030
0
14.05.2020 [Общество]

Руководителя администрации Кадникова подозревают в превышении полномочий с ущербом в 2 млн. рублей

1470
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Спектакль «Утиная охота» в постановке Вологодского ТЮЗа можно посмотреть онлайн 16 и 17 мая
33 новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Вологодской области за сутки
426 человек оказались на карантине в городской больнице №1 Вологды
Череповчанка лишилась 10 тысяч рублей, пытаясь заказать еду в интернете
В Череповце ищут свидетелей смертельного ДТП с автобусом, иномаркой и пожарной машиной
Росгвардейцы задержали пьяного череповчанина, гулявшего по улице с ножом
В Вологодском районе полицейская собака помогла задержать магазинного грабителя
 


08.05.2020 [Общество]

«Подарок для главы?»: в Сокольском районе отремонтировали дорогу к участку тещи главы муниципалитета

7498
0
16.05.2020 [БлогоVO]

Мы решили заменить, где необходимо, дорожное покрытие придомовых территорий

102
0
15.05.2020 [Обзор Прессы]

Созданный в Вологде военно-санитарный поезд стал одной из лучших санитарных частей страны

310
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика