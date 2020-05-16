Спектакль «Утиная охота» в постановке Вологодского ТЮЗа можно посмотреть онлайн 16 и 17 мая

Спектакль «Утиная охота» (16+) можно посмотреть в сети интернет 16 и 17 мая. Это постановка по пьесе Александра Вампилова. Премьера спектакля состоялась 17 марта 2017 года.

- Однажды Александр Вампилов услышал рассказ о жестокой шутке – двое коллег купили третьему в ответ на его розыгрыш похоронный венок с надписью на ленте: «Дорогому товарищу, сгоревшему на работе». Странный подарок был отправлен их живому другу, но ожидаемого смеха не последовало… Эта невесёлая история стала главным событием пьесы «Утиная охота», - рассказывается о постановке на сайте театра. - Начинается спектакль… Открывается занавес… Звучит печальная музыка… Человек в чёрном выкатывает, стол, похожий на гроб… На нём кто-то лежит… Живой?.. Вокруг него собирается странная процессия… Все в чёрном, говорят о ком-то в прошедшем времени… Телефонный звонок… Лежащий на столе человек просыпается и, стряхивая кошмарный сон, начинает говорить по телефону о дождливой погоде… А потом ему приносят тот самый похоронный венок… И на протяжении всего спектакля герой пытается это понять, ответить на извечный вопрос – зачем живёт человек и как сберечь живую душу в окружении мелких, жестоких и бездарных людей…

Видеозапись спектакля доступна на сайте cultinfo.ru с 11.00 16 мая и 17 мая в течение дня.