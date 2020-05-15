Череповчанка лишилась 10 тысяч рублей, пытаясь заказать еду в интернете

37-летняя жительница Череповца лишилась 10 тысяч рублей, пытаясь заказать домой фастфуд.

Как рассказали NewsVo в пресс-службе областного УМВД, череповчанка решила воспользоваться одним из популярных сервисов доставки еды. Набрав в поисковике его название, она перешла по одной из выданных ей ссылок (позже оказалось, что это был сайт-дублер сервиса). На этом сайте женщина собрала заказ из сети фастфуда.

- После выбора еды, необходимо было оплатить заказ. Жительница Череповца ввела данные своей банковской карты в специальные поля. Несколько раз сайт выдавал ошибку, ссылаясь на неправильный код. Череповчанка повторно вводила свои данные и пароли из смс-сообщений. После этих действий со счета жительницы города металлургов пропало порядка 10 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

При этом заказ женщине так и не привезли. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.