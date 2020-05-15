Росгвардейцы задержали пьяного череповчанина, гулявшего по улице с ножом

15.05.2020 [Происшествия]

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали пьяного 33-летнего местного жителя, разгуливавшего по улице с ножом.

«Около 00:30 наряду вневедомственной охраны в г.Череповец поступила информация, что по одной из улиц ходит мужчина с ножом в руке. На перекрестке улиц Металлургов и Сталеваров росгвардейцы обратили внимание на одного из прохожих, находящихся у светофора. Несмотря на холодную погоду, мужчина был одет в футболку, шорты и шлепки. Стражи правопорядка остановились, чтобы узнать, все ли в порядке у гражданина, и заметили, что в руках он держит нож», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области. 

Задержанный пояснил, что накануне женился, но вечером поругался с супругой, выпил и ушёл гулять в домашней одежде. Нож он взял с собой, поскольку опасался ходить один по ночному городу. Мужчина также показал правоохранителям фотографию свидетельства о браке в доказательство своих слов. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Тэги: нож, Росгвардия

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