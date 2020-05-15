В Вологодском районе полицейская собака помогла задержать магазинного грабителя

В деревне Севастьяново Вологодского района кинолог с собакой по горячим следам задержал подозреваемого в грабеже магазина.

Заведующая торговой точкой рассказала полицейским, что около 5 утра ей позвонил местный житель. Мужчина сообщил ей, что видел как в магазин, через разбитое стекло, влез молодой человек. Прибежав к месту работы, женщина схватила злоумышленника за руку и сдёрнула с его головы капюшон, однако ему удалось вырваться и убежать, обронив часть похищенного товара.

«Изучив место происшествия, полицейский-кинолог заметил на земле глубокие отпечатки обуви и просыпанную крупу. Следы вели в сторону окраины деревни. Полицейский применил служебную собаку. Пес по кличке Торхан взял след и через полтора километра вывел оперативников к бытовому помещению одной из пилорам. Там полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Задержанным оказался 22-летний ранее судимый мужчина. Он успел переодеться, но его опознала свидетель. Одежду, в которой подозреваемый был во время преступления, обнаружили в топке печи. Молодой человек намеревался её сжечь, но не успел.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. В настоящий момент оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы и крупный штраф.