В Вологде подорожает проезд в общественном транспорте

Мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что в ближайшее время в городе подорожает проезд в общественном транспорте.

— Придется увеличить стоимость проезда в автобусах. Иначе и наше муниципальное предприятие, и частные перевозчики просто не выживут, — сказал Воропанов.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, речь идет об увеличении с 1 июня 2020 проезда в общественном транспорте в черте города Вологды до 28 рублей. При этом на маршрутах в село Молочное стоимость проезда вырастет сразу на четыре рубля - до 30 рублей. Этот тариф, как поясняют перевозчики, является экономически обоснованным, поскольку маршрут туда гораздо протяжённее, чем по городским улицам.

Проезд по карте «Забота» будет стоить 25 рублей, при расчете банковской картой — 27 рублей.

— В связи с введением ограничительных мероприятий из-за пандемии коронавируса пассажиропоток в общественном транспорте Вологды упал на 70%. В связи с этим перевозчики были вынуждены вдвое сократить количество машин, выпускаемых на линию. Доходы при этом резко, в разы сократились. Кроме того, последний раз тарифы на проезд не менялись в течение двух лет — с 1 июня 2018 года. За это время произошел рост цен на ГСМ и запчасти. Только за первый квартал, по данным Росстата, он составил 2, 5%, и рост продолжается. При этом нужно понимать, что у компаний значительная часть техники в лизинге. После завершения пандемии суммы платежей заметно вырастут с учетом отсрочки», — прокомментировал решение директор Некоммерческого партнерства «Перевозчики пассажиров г. Вологда» Сергей Мальцев.

Подорожают и проездные, которые действуют на маршрутах как муниципального предприятия ПАТП-1, так и частных перевозчиков. Единый гражданский проездной на месяц будет стоит 1700 рублей, школьный проездной — 950 рублей, студенческий проездной — 1100 рублей, проездной «Забота» -1050 рублей.