Житель Харовска снял на видео кражу из дома соседа и вызвал полицию

Житель Харовска помог полицейским задержать мужчину, который пытался обокрасть дом его соседа.

«В дежурную часть МО МВД России «Харовский» обратился 30-летний местный житель. Мужчина рассказал полицейским, что неизвестный пытался похитить предметы быта и электроинструмент из его дома. Кражу удалось предотвратить соседу по дому. Мужчина остановил злоумышленника во время выноса вещей. Кроме того, бдительный харовчанин успел записать на видео, как тот несет похищенное», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Прибывшие на место правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 64-летний ранее судимый местный житель. Эксперты заключили, что мужчина проник в дом, разбив окно. Украденное имущество – электрокосу и металлический бидон – изъяли у злоумышленника, чтобы вернуть владельцу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч.3 ст.158 УК РФ (Кража). Ему грозит до 6 лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.