В Верховажском районе школьникам передали планшеты для дистанционного обучения

15.05.2020 [Общество]
В Верховажском районе школьникам передали планшеты для дистанционного обучения

Спикер Законодательного собрания области, секретарь вологодского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Луценко передал в муниципалитет первую партию планшетных компьютеров для школьников.

-  В связи с ситуацией с коронавирусом и необходимостью школьникам учиться дистанционно, партия «Единая Россия» запустила акцию «Помоги учиться дома». Она реализуется совместно с Министерством просвещения и Агентством стратегических инициатив. Только в Вологодской области нам необходимо передать 4671 техническое средство. Деньги на приобретение техники передают депутаты от партии «Единая Россия», предприниматели, крупнейшие промышленные предприятия. В общей сложности в регионе уже удалось передать более 300 единиц компьютерной техники, - рассказал Андрей Луценко.

По его словам, только в Верховажском районе школьникам требуется более 80 единиц техники. В первую очередь помощь будет оказана ученикам выпускных 9-х и 11-х классов, после чего технику для дистанционной учебы получат остальные ученики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба ЗСО.

 

Материал опубликован в рамках договора с Законодательным собранием Вологодской области  

Тэги: дистанционное обучение, школьники

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