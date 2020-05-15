Суд приговорил череповчанина к 8,5 годам колонии за истязание сожительницы и причинение ей смертельной травмы

15.05.2020 [Происшествия]

В Череповце суд огласил приговор 30-летнему местному жителю, признанному виновным в истязании сожительницы и причинении ей смертельной травмы.

Как установлено судом, вечером 1 мая 2019 года пьяный подсудимый у торгового центра на улице Космонавта Беляева ударил потерпевшую рукой в область виска, приревновав её к мужчине, который с ней заговорил. На следующий день женщину доставили в больницу из-за ухудшения самочувствия. 6 мая она скончалась в результате тупой травмы головы.

«Как выяснили следователи СК России, мужчина и ранее применял к женщине насилие, о котором она в правоохранительные органы не сообщала, боясь наказания для своего мужчины. За период 2015-2019 г.г. выявлено порядка тринадцати фактов причинения побоев потерпевшей, прямыми или косвенными свидетелями которых становились родственники или знакомые девушки, но не афишировавшие эти факты по ее просьбе», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области. 

По ходатайству следствия обвиняемый был заключён под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде 8,5 лет колонии строгого режима. С него также взыскано 700 тысяч рублей в пользу родственников погибшей в качестве компенсации морального вреда.

Тэги: домашнее насилие

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