22-летний житель Вологды погиб под колесами грузового поезда

15.05.2020 [Происшествия]

Вечером 14 мая в Вологде грузовой поезд насмерть сбил человека. Сигнал о происшествии поступил транспортным полицейским в 22.25.

— В дежурную часть транспортной полиции поступила информация о том, что на 597 километре, пикет 2, железнодорожного перегона «ст. Вологда-1 — ст. Вологда-2», Северное направление, поездом смертельно травмирован гражданин, — сообщает Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте. 

Личность погибшего установлена, это 22-летний вологжанин. По предварительным данным, он пересекал пути в запрещенном для этого месте и не убедился в отсутствии проходящих поездов.От полученных травм мужчина скончался. О происшествии уже сообщили родственникам пострадавшего, обстоятельства трагедии устанавливаются. 

Ранее NewsVo сообщал, что 25 апреля на станции Вохтога в Грязовецком районе грузовой поезд насмерть сбил 35-летнего мужчину.

Тэги: попал под поезд

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