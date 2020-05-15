22-летний житель Вологды погиб под колесами грузового поезда

Вечером 14 мая в Вологде грузовой поезд насмерть сбил человека. Сигнал о происшествии поступил транспортным полицейским в 22.25.

— В дежурную часть транспортной полиции поступила информация о том, что на 597 километре, пикет 2, железнодорожного перегона «ст. Вологда-1 — ст. Вологда-2», Северное направление, поездом смертельно травмирован гражданин, — сообщает Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте.

Личность погибшего установлена, это 22-летний вологжанин. По предварительным данным, он пересекал пути в запрещенном для этого месте и не убедился в отсутствии проходящих поездов.От полученных травм мужчина скончался. О происшествии уже сообщили родственникам пострадавшего, обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее NewsVo сообщал, что 25 апреля на станции Вохтога в Грязовецком районе грузовой поезд насмерть сбил 35-летнего мужчину.