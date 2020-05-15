Виртуальный квест по Вологде подготовило бюро экскурсий «Вокруг да около»

15.05.2020 [Культура]

Виртуальный квест по Вологде подготовило бюро экскурсий «Вокруг да около». Авторы квеста - Екатерина Хоботова и Нина Смелкова - предлагают вологжанам проверить свои знания по истории города и насладиться видами Вологды: в оформлении квеста использованы фотографии и круговая панорама города, созданные фотографом Алексеем Южаковым.

- Волшебная панорама Вологды и 15 любопытных вопросов про город, уверены, скрасят дни самоизоляции! Теперь, чтоб полетать над крышами, не нужно выходить из дома, - говорят авторы квеста. 

Пройти квест можно по ссылке.

Тэги: квест

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