Виртуальный квест по Вологде подготовило бюро экскурсий «Вокруг да около». Авторы квеста - Екатерина Хоботова и Нина Смелкова - предлагают вологжанам проверить свои знания по истории города и насладиться видами Вологды: в оформлении квеста использованы фотографии и круговая панорама города, созданные фотографом Алексеем Южаковым.

- Волшебная панорама Вологды и 15 любопытных вопросов про город, уверены, скрасят дни самоизоляции! Теперь, чтоб полетать над крышами, не нужно выходить из дома, - говорят авторы квеста.

Пройти квест можно по ссылке.