Национальный парк «Русский север» обязали снести самовольно построенные на их территории избушки охотников

15.05.2020 [Общество]

В Кирилловском районе прокуратура через суд обязала национальный парк «Русский север» снести бесхозные избушки, которые были обнаружены на территории. 

— Прокуратурой Кирилловского района выявлены факты самовольного занятия земельных участков, находящихся на особо охраняемой природной территории федерального значения — национальный парк «Русский Север», и возведении на них самовольных построек — деревянных избушек в нарушение Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», — говорится в сообщении прокуратуры Вологодской области. 

Отмечается, что в ходе проверки собственников построек найти не удалось. В итоге прокурор района решил обратиться в суд с исковым заявлением, в котором требовал обязать администрацию парка снести избушки. 7 мая этого года ФГБУ «Национальный парк «Русский Север» официально обязали произвести снос самовольных построек.

В национальном парке «Русский Север» корреспонденту NewsVo сообщили, что о решении знают, но пока не получили его на руки, поэтому не могут комментировать. Причиной судебного разбирательства стали избушки охотников и рыболовов, которые имеются на территории парка. 

Тэги: Русский север, парки, заповедники, охота, рыбалка

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