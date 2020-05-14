59-летняя жительница Вологды перечислила мошенникам 1,5 млн. рублей

Жительницу Вологды мошенники обманули на 1,5 млн. рублей. 59-летняя женщина думала, что спасает свои деньги от посягательств злоумышленников.

На телефон клиентки банка поступил звонок, якобы из службы безопасности финансового учреждения. Мужчина сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя.

- Для того, чтобы уберечь свои средства от преступных посягательств и отмены заявки на кредит необходимо выполнить несколько операций. Злоумышленник убедил женщину снять деньги со счета и через терминал перевести на несколько абонентских номеров, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

В итоге за два дня женщина перевела на различные номера телефонов около 1,5 млн. рублей. Вологжанка слишком поздно поняла, что попалась на уловку мошенников.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ведется следствие.