В Вологде по заявкам возвращают отопление в медучреждения

Массово возобновлять подачу тепла в жилой фонд в Вологде не планируют. Мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что администрация работает по отдельным обращениям. Так, например, тепло обещают подать в учреждения здравоохранения.

- По поводу отопления решение принято, мы действуем в соответствии не только с пожеланиями, которые у вас были (а было более сотни обращений), но и в соответствие с действующими нормативными документами. Мы сочли возможным отключить отопление. Сейчас обращаются - за вчерашний день было около десятка обращений о том, что холодно. В первую очередь обращаются жильцы деревянных домов, жильцы первых этажей. Всегда есть очень много мнений, кто-то говорит - включайте, кто-то говорит - выключайте. Мы в каждом случае рассматриваем ситуацию отдельно. Так, было обращение лечебных учреждений некоторых оставить тепло, тепло там было оставлено, либо запущено после перерыва, - сказал Сергей Воропанов во время прямого эфира 14 мая.

При этом глава Вологодского района Сергей Жестянников 14 мая заявил, что на территории муниципалитета приняли решение о точечном возобновлении подачи тепла в жилой фонд района с 14 по 25 мая.

- С учетом эпидемиологической ситуации, погодных условий, большого количества обращений от жителей и с целью создания комфортных жилищных условий самоизоляции запустим системы центрального отопления в тех населенных пунктах, где есть техническая возможность и открыты дежурные группы в детских садах, - написал Жестянников на своей странице в соцсети.

В Соколе тоже решили возобновить подачу тепла в дома, пока - до 19 мая. Всем ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям предписано не прекращать подачу тепла в жилой сектор либо, в случае если многоквартирный дом уже был отключен, в кратчайший срок восстановить отопление квартир.

Ранее NewsVo сообщал, что в мэрии Череповца отопительный сезон из-за похолодания решили пока не завершать.