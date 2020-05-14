Суд приговорил череповчанина к пяти годам колонии за изнасилование

В Череповце суд вынес приговор 50-летнему местному жителю, признанному виновным в изнасиловании.

«Следствием и судом установлено, что в г. Череповце обвиняемый в июле 2019 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, надругался над 43-летней женщиной», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Подозреваемый был задержан и арестован по ходатайству следствия, поскольку в момент совершения преступления он находился под административным надзором после условно-досрочного освобождения от наказания за другое насильственное преступление. Суд назначил череповчанину наказание в виде 5 лет колонии особого режима.