Под Тотьмой разрушился построенный два года назад пешеходный мост

14.05.2020 [Общество]

В деревне Нелюбино в Тотемском районе разрушился построенный два года назад пешеходный мост через реку Еденьга. Пост об этом появился в паблике «Подслушано Тотьма» 12 мая.

 

Мост необходим дачникам расположенного в деревне СПК «Березка», был возведен, судя по сообщениям администрации сельского поселения Пятовское, в декабре 2017 года.

Фото со страницы сельского поселения в соцсети

Уже тогда жители задавались вопросом, насколько долговечна эта конструкция и сможет ли она устоять в период весеннего паводка. Весной 2018 года на мосту образовался затор, который пришлось ликвидировать местным жителям и администрации. 

Издание «Вологодская правда» обратило внимание, что на строительство моста через Еденьгу два года назад из бюджета потратили 572 тысячи рублей. Работы выполняло зарегистрированное в Вологде ООО "Верал" (гендиректор Александр Верейкин, среднесписочная численность сотрудников - 0 человек), информация об этом контракте есть на сайте госзакупок. 

Тэги: мосты

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