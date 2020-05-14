Видеозапись спектакля «Чайка» покажет Вологодский драматический театр 14 и 15 мая

14.05.2020 [Культура]

Видеозапись спектакля «Чайка» Вологодского драматического театра будет доступна для просмотра 14 и 15 мая. Это постановка бывшего режиссера театра Зураба Нанобашвили по детективной пьесе Бориса Акунина.

- Спектакль начинается с последнего акта чеховской «Чайки». Разговор с Ниной Заречной и… выстрел, - говорится о спектакле на сайте cultinfo.ru. - Теперь это точка отсчета для героев пьесы Акунина. Восемь раз происходит возвращение к этой точке, выдвигается восемь версий одного преступления, восемь раз история убийства становится обвинением для одного из героев. Напряженность атмосферы не спадает до самого финала. Одна и та же история, где каждый раз главным героем становится новый персонаж, раскрывает самые отвратительные пороки, свойственные человеческому роду. Суда не избежит никто.

Спектакль «Чайка» можно будет посмотреть на сайте cultinfo.ru 14 мая с 11.00 и 15 мая в течение дня.
 

Тэги: спектакли, Театры

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