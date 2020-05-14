Видеозапись спектакля «Чайка» покажет Вологодский драматический театр 14 и 15 мая

Видеозапись спектакля «Чайка» Вологодского драматического театра будет доступна для просмотра 14 и 15 мая. Это постановка бывшего режиссера театра Зураба Нанобашвили по детективной пьесе Бориса Акунина.

- Спектакль начинается с последнего акта чеховской «Чайки». Разговор с Ниной Заречной и… выстрел, - говорится о спектакле на сайте cultinfo.ru. - Теперь это точка отсчета для героев пьесы Акунина. Восемь раз происходит возвращение к этой точке, выдвигается восемь версий одного преступления, восемь раз история убийства становится обвинением для одного из героев. Напряженность атмосферы не спадает до самого финала. Одна и та же история, где каждый раз главным героем становится новый персонаж, раскрывает самые отвратительные пороки, свойственные человеческому роду. Суда не избежит никто.