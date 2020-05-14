Новым руководителем территориального фонда ОМС в Вологодской области стал Дмитрий Порохин

Новым директором территориального фонда ОМС в Вологодской области назначен Дмитрий Порохин. Ранее он занимал должность заместителя главного врача Вологодской областной детской клинической больницы, сообщает пресс-служба губернатора.

«К сожалению, в последнее время конструктивный диалог между фондом и медицинскими организациями был утрачен. Поэтому необходимо максимально оперативно восстановить и отстроить эти связи. Считаю, что все это абсолютно реально при формировании эффективной команды территориального фонда, особенно на ключевых должностях: экономика, здравоохранение. Перед своими коллегами я ставлю задачу оперативного включения в работу и реагирования на все проблемы, которые сейчас существуют», — отметил Дмитрий Порохин.

Глава региона Олег Кувшинников заявил, что главная задача, стоящая перед руководством фонда на данный момент — обеспечение стабильного финансирования медицинских учреждений.

«В столь непростых условиях пандемии особенно важно повысить доступность и качество оказания медицинской помощи в рамках ОМС, а также наладить четкое взаимодействие с федеральным фондом, департаментом здравоохранения и главными врачами наших медучреждений», — отметил губернатор.

Ранее территориальным фондом ОМС с 2017 года руководил Сергей Мартов, однако в апреле 2020 года исполняющим обязанности директора был назначен Сергей Скулкин.