Хоккеист череповецкой "Северстали" Егор Морозов стал участником ДТП с погибшим в Тольятти

Хоккеист череповецкой "Северстали" Егор Морозов стал участником дорожно-транспортного происшествия в Тольятти, в результате которого погиб велосипедист, заявил РИА Новости представитель игрока Игорь Масленников.

Авария произошла вечером 12 мая в Тольятти.

— Водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем BMW 530, в районе контактной опоры по улице Матросова допустил наезд на велосипедиста 1965 года рождения, который, со слов водителя, двигался на велосипеде черно-синего цвета по проезжей части по второй полосе в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист скончался, — сообщили news.sportbox.ru в пресс-службе ГУМВД по Самарской области.

Сообщается, что велосипедист ехал без светоотражательных элементов и в темной одежде. По факту ДТП проводится проверка. В ХК "Северсталь" уже заявили, что не будут комментировать ситуацию с дорожно-транспортным происшествием в Тольятти до окончания следственных действий.