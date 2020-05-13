Хоккеист череповецкой "Северстали" Егор Морозов стал участником ДТП с погибшим в Тольятти

Хоккеист череповецкой "Северстали" Егор Морозов стал участником дорожно-транспортного происшествия в Тольятти, в результате которого погиб велосипедист, заявил РИА Новости представитель игрока Игорь Масленников.
Авария произошла вечером 12 мая в Тольятти.
— Водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем BMW 530, в районе контактной опоры по улице Матросова допустил наезд на велосипедиста 1965 года рождения, который, со слов водителя, двигался на велосипеде черно-синего цвета по проезжей части по второй полосе в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист скончался, — сообщили news.sportbox.ru в пресс-службе ГУМВД по Самарской области.
Сообщается, что велосипедист ехал без светоотражательных элементов и в темной одежде. По факту ДТП проводится проверка. В ХК "Северсталь" уже заявили, что не будут комментировать ситуацию с дорожно-транспортным происшествием в Тольятти до окончания следственных действий.
— Насколько я знаю, велосипедист там ехал по проезжей части, по середине движения, а трасса была неосвещенной. Никакого не было тормозного пути, потому что он ехал не быстро. И ничего не видно было. Грубое нарушение велосипедистом правил дорожного движения, насколько я понимаю. У него и знаков не было никаких, отражателей, никак его было не увидеть. Как я понимаю, Егор Морозов вообще ни при чем, — сказал предствитель игрока Масленников журналистам по телефону.