МФЦ в Вологде расширит список оказываемых госуслуг в условиях карантина

13.05.2020 [Общество]

МФЦ в Вологде возобновит оказание госуслуг социального характера, сообщает пресс-служба городской администрации.

- Долгое время МФЦ предоставлял только услуги по 9 направлениям. Сейчас в список  возвращены все госуслуги социального характера - всего их порядка 90: назначение пособий, выплат, компенсаций, субсидий по оплате услуг ЖКХ, выдача удостоверений и так далее. При этом режим  работы МФЦ остается прежним  - с  8.00 до 17.00 ,  строго по предварительной записи  с  соблюдением масочного режима  и социального дистанцирования, - отметил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Предварительно записаться на прием в МФЦ можно по телефону 78-08-07, на сайте МФЦ в разделе «Личный кабинет», а также в мобильном приложении «Мои документы. Онлайн». Информация об организации  предварительной записи также размещена на сайте МФЦ.

Специалисты МФЦ ведут прием только при условии соблюдения жителями масочного режима. Если маски нет, в приеме может быть отказано, отмечают в городской администрации. 
 

Тэги: МФЦ

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