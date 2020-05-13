МФЦ в Вологде расширит список оказываемых госуслуг в условиях карантина

МФЦ в Вологде возобновит оказание госуслуг социального характера, сообщает пресс-служба городской администрации.

- Долгое время МФЦ предоставлял только услуги по 9 направлениям. Сейчас в список возвращены все госуслуги социального характера - всего их порядка 90: назначение пособий, выплат, компенсаций, субсидий по оплате услуг ЖКХ, выдача удостоверений и так далее. При этом режим работы МФЦ остается прежним - с 8.00 до 17.00 , строго по предварительной записи с соблюдением масочного режима и социального дистанцирования, - отметил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Предварительно записаться на прием в МФЦ можно по телефону 78-08-07, на сайте МФЦ в разделе «Личный кабинет», а также в мобильном приложении «Мои документы. Онлайн». Информация об организации предварительной записи также размещена на сайте МФЦ.

Специалисты МФЦ ведут прием только при условии соблюдения жителями масочного режима. Если маски нет, в приеме может быть отказано, отмечают в городской администрации.

