В России перенесут сроки проведения ЕГЭ

13.05.2020 [Общество]

Старт ЕГЭ в 2020 году перенесут с 8 июня на более поздние сроки. Об этом 13 мая объявили в министерстве просвещения России. 

- Окончательные даты начала экзаменов будут озвучены в ближайшее время, - сообщили в Минпросвещения. - Все сроки будут утверждены Правительством РФ и закреплены Госдумой и Советом Федерации в ближайшие дни.

Кроме того, как сообщает "Российская газета", формат проведения ЕГЭ в 11-х классах в этом году будет скорректирован. Выпускникам, не планирующим поступление в вузы, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года. 

- ЕГЭ - действенный механизм, который дает реальную оценку знаниям, помогает учащимся поступать в вузы вне зависимости от места проживания, - подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов. - Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать ЕГЭ в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.

Для остальных выпускников обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике проводить не планируется. Кроме того, как отметили в Минпросвещения, экзамены пройдут в единые сроки в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора: число учеников в аудитории будет уменьшено, будет проведена дезинфекция помещений.

Для выпускников девятых классов запланирована отмена обязательных экзаменов - ОГЭ по русскому языку и математике. Итоговые оценки в девятых классах будут выставляться на основании годовых.

Тэги: ЕГЭ

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