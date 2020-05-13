В России перенесут сроки проведения ЕГЭ

Старт ЕГЭ в 2020 году перенесут с 8 июня на более поздние сроки. Об этом 13 мая объявили в министерстве просвещения России.

- Окончательные даты начала экзаменов будут озвучены в ближайшее время, - сообщили в Минпросвещения. - Все сроки будут утверждены Правительством РФ и закреплены Госдумой и Советом Федерации в ближайшие дни.

Кроме того, как сообщает "Российская газета", формат проведения ЕГЭ в 11-х классах в этом году будет скорректирован. Выпускникам, не планирующим поступление в вузы, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года.

- ЕГЭ - действенный механизм, который дает реальную оценку знаниям, помогает учащимся поступать в вузы вне зависимости от места проживания, - подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов. - Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать ЕГЭ в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.

Для остальных выпускников обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике проводить не планируется. Кроме того, как отметили в Минпросвещения, экзамены пройдут в единые сроки в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора: число учеников в аудитории будет уменьшено, будет проведена дезинфекция помещений.

Для выпускников девятых классов запланирована отмена обязательных экзаменов - ОГЭ по русскому языку и математике. Итоговые оценки в девятых классах будут выставляться на основании годовых.