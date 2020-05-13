В Череповце будут судить банду "черных риелторов"

В Вологодской области полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении пяти участников преступной группы, обвиняемых в мошенничестве.

По версии следствия, криминальную схему по незаконному завладению чужой недвижимостью разработала жительница Череповца, долгое время работавшая риелтором.

«Ее сообщница собирала необходимую информацию о жилых помещениях, принадлежащих пенсионерам, недееспособным гражданам и городским муниципалитетам. Затем злоумышленники подыскивали из числа своих знакомых тех, кто за денежное вознаграждение был готов оформить на себя интересующие их квартиры. После этого они изготавливали поддельные документы для перерегистрации недвижимости», - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Таким образом, подозреваемые незаконно получили права собственности на квартиры двух недееспособных граждан и трёх пенсионеров. Они также завладели четырьмя жилыми помещениями, принадлежащими муниципалитетам Череповца и Устюжны. Общий ущерб составил около 11 миллионов рублей. Потерпевшим возвращены 6 квартир. Ещё на три квартиры в рамках обеспечительных мер наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.