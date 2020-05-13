В Вологде полицейские остановили ВАЗ с наклейками «Отдел по борьбе с коронавирусом»

13.05.2020 [Общество]

В Вологде водителя ВАЗа обязали снять с машины наклейки несуществующего отдела. Тонированный автомобиль с надписями «Отдел по борьбе с коронавирусом», «001» и «COVID – 19 CONTROL» привлек внимание полицейских, патрулировавших улицу Чехова.

-  В ходе проверки с помощью специальных приборов было установлено, что на автомобиле установлены тонированные стекла, светопропускание которых не соответствует техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

На 19-летнего водителя составили протоколы по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств», по ч. 6 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством, на наружные поверхности которого незаконного нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб», по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена».

Тонировку и наклейки с автомобиля по требованию полицейских водитель удалил на месте. Также в отношении вологжанина полицейские составили еще один протокол за нарушение режима самоизоляции. 

Тэги: коронавирус
Видео пресс-службы областного УМВД

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