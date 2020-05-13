Пенсионер из Белозерска до смерти забил собутыльника палкой

В Белозерске завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве собутыльника.

Тело 54-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти было обнаружено в коридоре на втором этаже дома на улице Пионерской 2 марта. Прибывшие на место специалисты заключили, что смерть наступила от открытой черепно-мозговой травмы.

Следователи установили, что накануне пострадавший употреблял спиртное в компании двух знакомых. Один из его собутыльников – неоднократно ранее судимый пенсионер – был задержан по подозрению в совершении убийства.

- По версии следствия, из-за спиртного между гостями произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил потерпевшего по голове, а когда тот упал, продолжил наносить ему удары деревянной палкой, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

По ходатайству следствия задержанный был арестован. Ему предъявлено окончательное обвинение. После утверждения прокурором оно будет передано в суд.