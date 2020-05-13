Вологжанин решил оспорить в суде постановление правительства области о режиме самоизоляции

13.05.2020 [Общество]

Вологжанин Владимир Буров требует признать незаконным постановление правительства Вологодской области о введении режима самоизоляции в регионе. Соответствующий иск был подан мужчиной в Вологодский областной суд.

Ранее NewsVo сообщал, что постановлением № 286 правительства Вологодской области от 27 марта «О введении ограничительных мероприятий … направленных на предотвращение распространения эпидемии … COVID-2019» в регионе был введен режим самоизоляции. Этот документ (с последующими многочисленными дополнениями) за подписью губернатора запрещает людям покидать места проживания за исключением похода на работу, в ближайшие магазин или аптеку. Также возле дома можно гулять с домашними животными. Если вышеперечисленные требования были нарушены - составляется протокол по  ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Владимир Буров в своем исковом заявлении отмечает, что постановление правительства нарушает его право на свободу передвижения, гарантированное ч. 1 ст. 27 Конституции Российской Федерации, и требования ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации ( "Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства").

— Также оно влечет нарушение прав истца на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливое и своевременное судебное разбирательство, право на уважение частной и семейной жизни, свободу собраний и объединений, — рассказывается о содержании иска в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

Рассмотрение дела назначено на 1 июня 2020 года. 

 

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