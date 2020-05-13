В Вологде пьяная женщина-водитель укусила инспектора ДПС во время задержания

В Вологде следователи возбудили уголовно дело в отношении 37-летней местной жительницы, подозреваемой в нападении на полицейского.



По версии следствия, 11 февраля 2020 года около трех часов ночи патрульные ГИБДД остановили автомобиль «КИА Спортейдж». За рулём машины была женщина с признаками алкогольного опьянения. Ей предложили пройти в патрульный автомобиль для составления протокола.

«В ответ подозреваемая стала вести себя агрессивно, пыталась закрыть стекло водительской двери, зажав руку полицейского, а потом начала движение на автомобиле, скрывшись от сотрудников ДПС. Они преследовали водителя и остановили на улице Архангельской. Там женщина стала пинаться, нанеся полицейским удары ногами и вынудив применить в отношении нее специальные средства – наручники, после чего укусила одного из инспекторов ДПС за левое предплечье», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Следствию предстоит установить все обстоятельства происшествия. Подозреваемой грозит крупный штраф, либо до 5 лет принудительных работ, либо до 6 месяцев ареста, либо лишение свободы на срок до 5 лет.