В Вологде пьяная женщина-водитель укусила инспектора ДПС во время задержания

13.05.2020 [Происшествия]

В Вологде следователи возбудили уголовно дело в отношении 37-летней местной жительницы, подозреваемой в нападении на полицейского.

По версии следствия, 11 февраля 2020 года около трех часов ночи патрульные ГИБДД остановили автомобиль «КИА Спортейдж». За рулём машины была женщина с признаками алкогольного опьянения. Ей предложили пройти в патрульный автомобиль для составления протокола.

«В ответ подозреваемая стала вести себя агрессивно, пыталась закрыть стекло водительской двери, зажав руку полицейского, а потом начала движение на автомобиле, скрывшись от сотрудников ДПС. Они преследовали водителя и остановили на улице Архангельской. Там женщина стала пинаться, нанеся полицейским удары ногами и вынудив применить в отношении нее специальные средства – наручники, после чего укусила одного из инспекторов ДПС за левое предплечье», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области. 

Следствию предстоит установить все обстоятельства происшествия. Подозреваемой грозит крупный штраф, либо до 5 лет принудительных работ, либо до 6 месяцев ареста, либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Тэги: нападение, полиция, пьяные водители

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