В Вологодской области четыре аппарата ИВЛ такой же марки, как сгоревшие в Москве и Петербурге

13.05.2020 [Общество]

В медучреждениях Вологодской области четыре аппарата ИВЛ «Авента-М» производства уральского завода. Оборудование этой марки ранее спровоцировало пожары с погибшими в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

Утром 13 мая стало известно,что Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых АО "Уральский приборостроительный завод" после 1 апреля 2020 года. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства. Причина — возгорание аппаратов во время работы.

— В Вологодской области имеются 4 аппарата искусственной вентиляции легких «Авента-М», выпущенных ДО 1 апреля 2020 года.  В настоящее время они в работе не используются, нет необходимости, — пояснили NewsVo в пресс-службе департамента здравоохранения Вологодской области. 

Первый пожар возник 9 мая из-за сильного замыкания в аппарате ИВЛ в реанимационном отделении 50-й городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого в Москве. Погибла пожилая женщина, которая была подключена к этому аппарату. Второе возгорание аппарата данной марки произошло 12 мая утром в реанимационном отделении больницы Св. Георгия в Санкт-Петербурге. Площадь пожара составила 10 кв. метров. В одной палате погибли четыре пациента, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В соседней палате умерла женщина, причина смерти устанавливается, сообщает ТАСС.

Тэги: коронавирус

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