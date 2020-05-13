Житель Череповца незаконно получал пособие по безработице

13.05.2020 [Общество]

Жителю Череповца грозит до четырех месяцев ареста за мошенничество при получении пособия по безработице, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Ранее судимый 30-летний мужчина в январе 2020 года встал на учет в центр занятости и получал выплаты около двух месяцев.

— Через несколько дней после постановки на учет мужчина нашёл официальное место работы, но в компетентные органы не сообщил. Ущерб от его действий составил более 10 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба.

В отношении мужчины отделом дознания УМВД России по г. Череповцу возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». 

Тэги: безработица, пособия, мошенничество

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