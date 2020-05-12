В России запустили онлайн-сервис для оформления выплаты на детей в 10 тысяч рублей

12.05.2020 [Общество]

В России запустили специальный сайт, на котором родители смогут подать заявку на оформление единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет (включительно), сообщает пресс-служба Минкомсвязи. Авторизироваться на портале можно с помощью аккаунта на госуслугах. 

Согласно указу президента, единовременная выплата будет производиться в связи с пандемией коронавируса с 1 июня 2020 года. Денежные средства можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего гражданство РФ. 

UPD: читатели NewsVo сообщают, что не у всех выходит оформить заявление с помощью онлайн-сервиса. В некоторых случаях выдается вот такая ошибка.

Тэги: коронавирус

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