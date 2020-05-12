В Череповце пьяный водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

12.05.2020 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел 11 мая.

По данным пресс-службы городского УМВД, вечером в дежурную часть поступило сообщение о том, что на выезде из двора на улице Рыбинской неизвестный водитель сбил девушку-пешехода. 26-летняя пострадавшая была доставлена в больницу с открытым переломом голени.

- Сотрудники полиции на месте выяснили, что необходимо разыскать водителя автомобиля отечественного автопрома. Этим же вечером, чуть позже, сотрудниками ППС на Северном шоссе был замечен автомобиль ВАЗ 21099, который вилял из стороны в сторону, чем и привлек внимание стражей правопорядка. Водитель автомобиля, заметив преследование, резко свернул в ближайшие гаражи и попытался скрыться, - сообщает пресс-служба.

В итоге нарушителя догнали, выяснилось, что это он сбил пешехода на Рыбинской. Кроме этого, от задержанного исходил резкий запах алкоголя, при этом мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении череповчанина был составлен ряд административных протоколов. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку.

 

Тэги: ДТП

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