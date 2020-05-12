На модернизацию стадиона «Витязь» в Вологде планируют потратить 720 млн. рублей

12.05.2020 [Общество]

720, 24 млн рублей планируют потратить на модернизацию стадиона «Витязь» в Вологде. Такова начальная (максимальная) цена контракта. Аукцион поиску подрядчика объявила спортивная школа олимпийского резерва «Витязь». 

Победитель закупки, согласно аукционной документации, должен провести работы работы по комплексной модернизации инфраструктуры стадиона со строительством трибун на 1500 мест, плоскостных сооружений, инженерных коммуникаций и благоустройством территории по адресу улица Гагарина дом 44 а. Срок завершения работ - 30 сентября 2022 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 мая. 

Тэги: стадион Витязь

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