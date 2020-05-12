Акция «Ночь музеев» в Вологодской области пройдёт в этом году онлайн

12.05.2020 [Культура]

Ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев» пройдёт в 2020 году онлайн. Музеи Вологодской области приглашают посмотреть трансляции своих мероприятий.

Вологодский государственный музей-заповедник в этот раз проводит акцию «Под знаком льва» – главным символом учреждения, потому что в этом году музею исполняется 135 лет.

Трансляция акции начнётся 16 мая в 21:00 на YouTube-канале музея и продлится до полуночи.

Зрители смогут подняться на колокольню Софийского собора, попасть на экскурсию в Дом-музей Петра I, заглянуть в старинные книги. Уникальными для мероприятия станут презентация отреставрированных доспехов самурая из экспозиции Дома-музея А.Ф. Можайского, видеозарисовка «Солдатская доля – не своя воля» музея «Семёнково» и музыкально-литературная гостиная в музее «Мир забытых вещей». Атмосферу ночной жизни леса передадут звуки из экспозиции отдела природы. Сотрудники Музея кружева расскажут о международной акции «Птицы памяти» к 75-летию Победы и продемонстрируют работы участников.

- Одним из любимых моментов вологодской «Ночи музеев» для посетителей остаётся огненное представление, сообщается на сайте музея. - Яркий финал будет и в этом году: завершением акции станет фаер-шоу.

Белозерский областной краеведческий музей начнёт трансляцию акции 16 мая в 17.00 на своём YouTube-канале. Завершится мероприятие в 21.00. 

Здесь тема «Ночи музеев» – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ключевыми мероприятиями вечера станут видеообзор необычных экспонатов, а также «Поэтическая акция «Мы помним о войне» в формате онлайн на ZOOM-платформе (информация о том, как присоединиться к мероприятию, в ближайшее время появится на сайте музея). В рамках акции сотрудники музея, а также все желающие, прочитают стихи Сергея Сергеевича Орлова – белозерского поэта-фронтовика, 100-летие со дня рождения которого будет отмечаться в 2021 году.

В программе «Ночи музеев» в Белозерске:

17:00 – открытие акции в Белозерском музее. Приветственное слово директора Татьяны Залогиной
17:20 – видеообзор «Знакомьтесь, экспонат!» на базе выставки «Победе посвящается»
18:00 – онлайн-конференция на ZOOM-платформе «Поэтическая акция «Мы помним о войне» (присоединении по ссылке, которая будет размещена на официальном сайте музея)
19:00 – открытие фотовыставки «Ягодный край» (автор Н.П. Югалов)
19:20 – мастер-класс «Болотный янтарь» (сувенир «Морошка» из пластилина и гороха)
20:00 – открытие выставки «Дорогу соткать, чтобы мягко ступать»
20:20 – мастер-класс «Плетёнка» (половик из косичек ткани)
21:00 – подведение итогов акции

Тотемское музейное объединение начнёт акцию «Ночь в музее» 17 мая в 18.00

Здесь зрители смогут изготовить соляной сувенир на мастер-классе, материалы для которого (соль, воду, краски и т.д) нужно будет подготовить заранее. Также здесь пройдёт интерактивные экскурсии «Соляные уроки» и «Музей под крышкой». Завершится мероприятие театрализованным представлением «Байки на ночь» о народных суевериях и загадочных существах, в которых верили крестьяне Русского Севера.

Мероприятия будут транслироваться на страницах двух сообществ ВКонтакте: Старинная Тотьма. Тотемское музейное объединение и Тотьма Версия.
 

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