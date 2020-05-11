Путин объявил о единовременных выплатах всем семьям, в которых растут дети от 3 до 15 лет включительно

11.05.2020 [Общество]

Президент России Владимир Путин в ходе обращения 11 мая объявил о введении новых выплат семьям с детьми, а также о повышении минимального пособия по уходу за ребенком. 

— В прямой поддержке государства нуждаются значительно большее количество семей с детьми. Созданные нами в последние годы благоприятные для развития экономики макроэкономические условия, оздоровление банковской, финансовой системы страны и накопленные резервы, позволяют нам принять дополнительные решения по поддержке людей. В этой связи предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком — с 3375 рублей до 6551 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе, студенты. Как правило, это молодые родители, молодые мамы, важно их поддержать. Второе. Я уже говорил о дополнительных выплатах на каждого ребенка до 3 лет для семей, имеющих право на материнский капитал. Но у нас много и семей, у которых этого права нет. Потому что малыш родился до 1 января текущего года, то есть до той даты, с которой введен новый порядок предоставления материнского капитала, в том числе и на первого ребенка. В этой связи предлагаю также установить для таких семей ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей, причем не только в мае и июне, но и за апрель, то есть тоже задним числом. Таким образом, выплаты по 5 тысяч рублей на ребенка в месяц теперь смогут получать все российские семьи, которые имеют детей в возрасте до трех лет. 

Кроме того, по словам Путина, с 1 июня будет осуществляться разовая выплата по 10 000 рублей на каждого ребенка с 3 лет до наступления 16-летнего возраста. 

— Сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки. Поэтому мы приняли справедливое решение. Для получения такой единовременной помощи не будут вводиться формальные критерии. Условие сейчас может быть только одно: помощь должны получить все, кто в ней нуждается. Каждая российская семья, в которой растут дети с 3 до 15 лет включительно, сможет обратиться с заявлением на получение такой единовременной помощи. Сделать это можно уже с завтрашнего дня, дистанционно, с помощью портала госуслуги или через отделения пенсионного фонда, — отметил Путин. 

Ранее NewsVo сообщал, что с 1 июня малообеспеченные семьи в Вологодской области будут ежемесячно получать пять тысяч рублей на детей от 3 до 7 лет. Соответствующий законопроект одобрили 9 апреля во время сессии депутаты регионального законодательного собрания.

Тэги: Путин, выплаты

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