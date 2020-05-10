Вологодский губернатор ответил на пост Дональда Трампа о победе во Второй Мировой войне

10.05.2020 [Общество]

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников оставил комментарий под постом Дональда Трампа о победе Америки над нацизмом. 

8 мая в инстаграм-аккаунте «whitehouse» было опубликовано видео с официальной церемонии с участием Дональда Трампа из национального мемориала Второй Мировой войны в Вашингтоне. Видео было сопровождено записью: «8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацизмом. Дух Америки всегда победит. В конце концов, так и происходит».

Через некоторое время с официального аккаунта губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова под этим постом оставили комментарий такого содержания:

 «75 лет назад, 8 мая, капитуляцию нацистской Германии принял советский Маршал Георгий Жуков, бойцы которого неделей ранее водрузили красный штурмовой флаг над куполом Рейхстага. Советский народ положил на алтарь Победы 27 миллионов жизней и спас весь мир от коричневой чумы. История писалась кровью наших солдат, и её невозможно переписать постами в соцсетях. Мы знаем правду и всегда будем о ней помнить».

Скриншот vologdaregion.ru

Паблик "Большой брат: Вологодская область" обратил внимание, что пост о том, что вологодский губернатор ответил президенту США, сегодня, 10 мая, появился в десятках вологодских групп в соцсетях.

9 мая посол США в России Джон Салливан и военный атташе генерал Гаррик Хармон выступили с совместным обращением в честь 75-й годовщины Победы над фашизмом. Они отметили, что только общие усилия американского, советского и европейского народов позволили разгромить врага

Тэги: ВОВ, Кувшинников

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