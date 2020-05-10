12 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

298 случаев коронавируса выявили в Вологодской области с начала эпидемии, из них 12 - за последние сутки. Два новых заболевших выявлены в Вологде, два - в Череповце, три - в Кадуйском районе, два в Шекснинском, два в Великоустюгском и один в Вологодском.

Таким образом, в Вологде всего выявлено В Вологде 118 случаев заражения, в Череповце — 94, Шекснинском районе — 14, в Великоустюгском районе — 10, в Нюксенском районе — 4, в Кадуйском районе — 5, в Вологодском районе — 18, в Череповецком районе — 3, в Грязовецком — 11, в Кичменгско-Городецком районе — 5, в Кирилловском районе — 4, в Никольском районе — 2, в Усть-Кубинском — 4, в Бабушкинском — 3, по одному в Устюженском, Тотемском, Сокольском районах. С начала эпидемии выздоровело 121 человек (плюс 11 за минувшие сутки).

Мэр Череповца Вадим Германов сообщает, что в городском коронавирусном госпитале сейчас находятся 49 пациентов: 6 жителей Череповца и 43 из других городов и районов Вологодской области. Из них в тяжелом состоянии четверо, три из них подключены к аппаратам ИВЛ.