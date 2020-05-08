Житель Череповца в своей квартире изготавливал поддельные удостоверения и справки

В Череповце полицейские задержали мужчину, который изготавливал поддельные документы. Серию схожих по характеру и почерку преступлений выявили в ходе анализа неочевидных уголовных дел, отмечают в пресс-службе областного УМВД.

— Сотрудники различных предприятий и организаций города предъявляли работодателям квалификационные удостоверения, медицинские справки и другие документы, вызывающие сомнение в подлинности. Во всех случаях, в ходе допроса, фигуранты ссылались на личность неизвестного мужчины, который предлагал свои услуги по изготовлению документов. Своих «клиентов» злоумышленник находил посредством «сарафанного радио» через знакомых, — сообщает пресс-служба.

Подозреваемым в изготовлении подделок оказался 54-летний местный житель. Мужчину задержали в его квартире на проспекте Победы. В ходе обыска там обнаружили и изъяли различную оргтехнику, печати, бланки и изготовленные документы.

— В разговоре с полицейскими мужчина сознался, что на протяжении нескольких лет, в целях личной выгоды изготавливал подделки с помощью подручных средств и продавал малознакомым людям. За каждую подделку мужчине удавалось выручить в среднем от 3 до 5 тысяч рублей. Для осуществления своего замысла задержанный гражданин 1965 г. р. заказывал макеты печати и бланки посредством сети — Интернет, — отмечают полицейские.

Возбуждено уголовное дело, череповчанин проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.